الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويحاصر البلدة القديمة

اقتحمت قوات خاصة اسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وحاصرت البلدة القديمة فيها، واعتقلت منها شابا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة احتلالية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقل الاحتلال المواطن نصر مبروكة، من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعدادا كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تتواجد حاليا في: شوارع غرناطة، ورأس العين، وفيصل، وفلسطين، امام مستشفى الوطني، ومصنع الارز، حارة الياسمينة، حارة القيصارية، حارة القريون، دخلة المسمكة، دوار الشهداء، دحلة الفاطمية، شارع كشيكة، شارع الباشا، راس العين، وتتمركز الجيبات بعدد من المناطق بمحيط دوار الشهداء .

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب حتى اللحظة وحطمت محتوياتها، عرف من بينها مقهى الشهيد وديع الحوح ومكتب تنظيم فتح بالمنطقة الغربية بالبلدة القديمة في شارع النصر، ويسمع أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.

واعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة، بسبب الاقتحام المستمر للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين