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القسام يقنص 4 جنود إسرائيليين ويدمر دبابة ويستهدف قوة راجلة في غزة

09 يناير 2024 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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القسام يقنص 4 جنود إسرائيليين ويدمر دبابة ويستهدف قوة راجلة في غزة

تمكنت كتائب القسام، من قنص عدد من الجنود إسرائيليين وتنفيذ كمائن وتفجير دبابات في إطار التصدي لتوغلات الاحتلال في قطاع غزة.

ودكت كتائب القسام جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

وتمكن مجاهدو القسام من تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #قوة عربية #صهيونية

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