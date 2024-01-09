تقرير: 353 شهيداً في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

ارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى (353) شهيداً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" في تقرير له، التوزيع الجغرافي للشهداء على مناطق الضفة الغربية، وكان أعلاهم في جنين، التي زفت (87) شهيداً، آخرهم سبعة شهداء بينهم 4 أشقاء.

وأشار المركز إلى أنه ارتقى (60) شهيداً في طولكرم، كان آخرهم الشهداء المقاومين عاهد سلمان موسى ويوسف علي الخولي وطارق أمجد شاهين.

وبحسب إحصائية "معطي"، فإنه ارتقى (45) شهيداً في الخليل، و(40) بنابلس، و(33) بالقدس، و(30) برام الله، و(24) بطوباس، و(16) بقلقيلية، و(8) ببيت لحم، و(7) بأريحا، و(3) بسلفيت.

وكان القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أكد أن عملية الاغتيال الجبانة التي أقدم عليها الاحتلال في طولكرم أمس، لن توقف المقاومة ولن تفت في عضد وعزيمة المقاومين.

وقال شديد إن "دماء الشهداء وقود معركة التحرير"، مشيداً بدور المقاومين الأبطال في الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل شوارع المدينة ومخيماتها، وعلى دورهم في التصدي للتوغلات واعتداءات الاحتلال على أهلنا وشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين