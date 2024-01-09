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مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد

09 يناير 2024 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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مسيّرات لحزب الله تهاجم مقر قيادة للاحتلال في صفد

أعلن حزب الله استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏

وقال حزب الله في بيان له: إن هذه العملية التي نفذتها المقاومة الإسلامية جاءت في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد).

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة.‏

من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الاحتلال قصفت اليوم سيارة جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص يعتقد أنهم من حزب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #طائرات مسيّرة #مقرات السلطة الأمنية

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