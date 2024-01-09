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هنية: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافها بغزة رغم "حرب الإبادة"

09 يناير 2024 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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هنية: الاحتلال فشل بتحقيق أهدافها بغزة رغم "حرب الإبادة"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء إن (إسرائيل) "فشلت في تحقيق أي من أهدافها" في الحرب على قطاع غزة، رغم "التدمير وحرب الإبادة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية في أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت السبت.

وأفاد هنية بأن "الأهداف المعلنة للحرب على غزة هي القضاء على حركة حماس واسترداد الأسرى، وتنفيذ خطة التهجير، وإن العدو رغم التدمير والمجازر وحرب الإبادة قد فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه".

وأردف: "بعد 100 يوم فشلت الاستخبارات الصهيونية وحليفتها الغربية وطائرات مسيرة تحلق فوق غزة، في تحرير أسير واحد على قيد الحياة من قطاع غزة".

وزاد: "الطريقة الوحيدة لخروج الأسرى الصهاينة أحياء من غزة، هي الإفراج عن كل أسرانا في سجون الاحتلال".

وعن هدف التهجير مضى هنية قائلا: "سقط الهدف بفعل صمود شعبنا وانغراسه في أرضنا (..) فقد دخل أهل غزة العالقين خارجها إليها، ولم يخرج سكانها خارجها (أثناء الحرب)".

وتطرق هنية إلى التصعيد المستمر في جميع مناطق الضفة الغربية، وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنكل يوميا بأهالي الضفة، والتطورات هناك خطيرة جدا، إذ استشهد أكثر من 350 فلسطينيا في الضفة منذ "طوفان الأقصى".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #إسماعيل عنية #رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

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