لأول مرة منذ أسبوع.. اشتباكات عنيفة تعود لشمال قطاع غزة

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع.

وأفاد مراسل الأناضول شمال القطاع، بأن اشتباكات عنيفة تتواصل منذ فجر الثلاثاء حتى الساعة (7:00 ت.غ) في مناطق شرق بلدتي جباليا وبيت حانون، أقصى شمال القطاع.

وذكر أنه يتخلل أصوات الاشتباكات إطلاق قذائف مدفعية بشكل كثيف من الدبابات الإسرائيلية تجاه مناطق شرق جباليا وبيت حانون فيما تتصاعد أعمدة الدخان من مواقع الاشتباكات.

ولفت إلا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت وابلا كثيفا من القنابل الضوئية في محيط بلدتي جباليا وبيت حانون، في الوقت الذي تجري الدبابات عمليات تمشيط واسعة في مناطق تتوغل فيها ببلدة بيت حانون.

وأشار إلى أن هذه الاشتباكات تندلع للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع حيث شهدت الأيام الماضية تراجعاً في حدة القصف خاصة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مساحات واسعة شمال القطاع إلى أطراف البلدات قرب الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري أن "شدة العمليات في شمال غزة قد بدأت بالفعل في الانحسار"، موضحا أن الجيش الإسرائيلي "سيركز الآن على معاقل حماس جنوب ووسط القطاع، وخاصة حول مدن خان يونس ودير البلح".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر / الأناضول