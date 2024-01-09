سكتة قلبية تنهي حياة رقيب من "غولاني" شاهد مقتل جنوده في غزة

قالت القناة 12 العبرية، إن جنديا للاحتلال تم تسريحه من الاحتياط مؤخرا، بعد مشاركته في العدوان على غزة، توفي بسكتة قلبية من هول ما رأى، وفقدانه العديد من عناصره.

وأشارت إلى أن الجندي، وهو برتبة رقيب يدعى ستاف بيشا، وكان قائد صف في الكتيبة 12 من لواء غولاني لقوات النخبة، توفي بسكتة قلبية قبل أكثر من أسبوع، بعدما لم يتحمل مشاهد مقتل الكثير من جنوده خلال المعارك مع المقاومة في القطاع.

وبيشا يهودي من أصل كيني، وقالت صديقة لعائلته، إنه لم يشارك والدته الكثير مما مر به خلال القتال، وربما لم يتمكن من احتواء كل ما رآه، وقلبه لم يحتمل ذلك.

وخسر الجندي الكثير من الجنود ممن كانوا تحت قيادته خلال عملية طوفان الأقصى.

ونقلت القناة عن أحد أصدقائه، أنه مر بوقت صعب، وذلك أثر عليه، والآن حين يرفض الجيش الاعتراف به، لأنه مات بعد تسريحه من الاحتياط، يبدو أن الجميع يحاول التخلص من المسؤولية، وهو أمر محرج للغاية.

المصدر / فلسطين أون لاين