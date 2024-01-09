جيش الاحتلال يحذر نتنياهو بأن الضفة على حافة الانفجار

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتز هاليفي وكبار الضباط، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحرب في عدة مناسبات أن الضفة الغربية على وشك الانفجار.

وبحسب تقرير للقناة /12/ العبرية، حذر المستوى العسكري على وجه التحديد من انفجار الضفة الغربية، ما يعني جبهة أخرى يتعين على إسرائيل التعامل معها بكثافة عالية.

وقال مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية للمستوى السياسي في الغرف المغلقة: "الضفة على وشك الانفجار في انتفاضة ثالثة وشاملة، بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية ومنع دخول العمال للعمل في اسرائيل ".

المصدر / فلسطين أون لاين