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محدث جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من ضابطه وجنوده بمعارك غزة

09 يناير 2024 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من ضابطه وجنوده بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال 24 ساعة وإلى 519 منذ 7 أكتوبر

أفاد جيش الاحتلال في بيان ظهر اليوم بمقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال 24 ساعة وإلى 519 منذ 7 أكتوبر.

وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) نقلت عن متحدث باسم جيش الاحتلال- لم تسمه - قوله إن "4 جنود من قوات سلاح الهندسة سقطوا (قتلى)، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجراح خلال المعارك (في قطاع غزة)".

وذكر جيش الاحتلال أن جنوده الأربعة قتلوا في معارك بقطاع غزة أمس الاثنين، وهم "روعي تال من لواء كفير، ودافيد شوارتس وياكير هكستر وغابرئيل بلوم وجميعهم برتبة مساعد من خدمة الاحتياط في قوات سلاح الهندسة".

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد ساعات من كشف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مقتل جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، حتى مساء الاثنين، قتل 510 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 176 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة، بينما وصل عدد الجنود والضباط الجرحى بالمعارك البرية إلى 1042.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #حماية الجيش #سلاح الأنفاق

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