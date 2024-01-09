فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

والد رياضية بغزة: قصف إسرائيل أنهى حلم ابنتي بالبطولات

17 مصابا برصاص جيش الاحتلال إثر اقتحام مخيم عسكر قرب نابلس

متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على غزة يغلقون الأنفاق والجسور في نيويورك

البرازيل: دفع (إسرائيل) بسكان غزة للهجرة انتهاك للقانون الدولي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

غالانت يهدد بدمار في لبنان كما في غزة

شرح قضية جنوب أفريقيا للإبادة الجماعية ضد (إسرائيل)

نتنياهو يدرس إمكانية إغلاق بعض الوزارات الصغيرة

"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

حماس": خطف الأطفال من الجرائم المستجدة للاحتلال التي بات العالم يراها بوضوح

صحيفة أمريكية: حرب غزة تتحول لمرحلة أدق استهدافا

09 يناير 2024 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
...
صحيفة أمريكية: حرب غزة تتحول لمرحلة أدق استهدافا

قالت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن إسرائيل "بدأت التحول من حملة برية وجوية واسعة في غزة لمرحلة أدق استهدافا".

وأفادت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية أن مسؤولين إسرائيليين يأملون إكمال "المرحلة الانتقالية" للعمليات العسكرية بنهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أنهم "يتوقعون أن تعتمد إسرائيل بشكل أكبر على ما سموها مهام جراحية تنفذها قوات النخبة، مشيرين إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين شمالي قطاع غزة انخفض إلى أقل من النصف منذ شهر".

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تتضمن عددا أقل من القوات والغارات الجوية".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "كثافة العمليات شمالي القطاع تنحسر مع التحول إلى هجمات محددة"، مضيفا أن الجيش "سيركز الآن على معاقل حركة حماس في المناطق الجنوبية والوسطى بالقطاع".

المصدر / وكالات
#غزة #إعفاءات أمريكية #صحيفة مكة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة