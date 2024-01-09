17 مصابا برصاص جيش الاحتلال إثر اقتحام مخيم عسكر قرب نابلس  

أصيب 17 فلسطينيا الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه مخيم عسكر القديم، قرب مدينة نابلس، وقصف لمنزل في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، إن طواقمها “تعاملت مع 8 مصابين بالرصاص الحي في مخيم عسكر”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان بأن قوات من جيش الاحتلال "اقتحمت مخيم عسكر القديم من عدة محاور، وشرعت في محاصرة منزل".

وأضاف الشهود أن الجيش "دفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنعت قوات الجيش الإسرائيلي في البداية، طواقم الهلال الأحمر من دخول المخيم، إلا أن الجمعية أكدت في وقت لاحق تمكنها من الوصول إلى ثمانية مصابين.

بدورها، قالت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، في بيان، إن مقاتليها "يتصدون لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم عسكر القديم".

وصباح الثلاثاء، أعلن "الهلال الأحمر" إصابة 9 فلسطينيين بشظايا خلال قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفجر الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات تركزت في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، كما داهم عدة بلدات.

وكان جيش الاحتلال قتل ثلاثة فلسطينيين مساء الاثنين، وفق إعلان سابق لوزارة الصحة الفلسطينية، ما رفع عدد شهداء الضفة إلى 340 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين