فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

والد رياضية بغزة: قصف إسرائيل أنهى حلم ابنتي بالبطولات

17 مصابا برصاص جيش الاحتلال إثر اقتحام مخيم عسكر قرب نابلس

متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على غزة يغلقون الأنفاق والجسور في نيويورك

البرازيل: دفع (إسرائيل) بسكان غزة للهجرة انتهاك للقانون الدولي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

غالانت يهدد بدمار في لبنان كما في غزة

شرح قضية جنوب أفريقيا للإبادة الجماعية ضد (إسرائيل)

نتنياهو يدرس إمكانية إغلاق بعض الوزارات الصغيرة

"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة

حماس": خطف الأطفال من الجرائم المستجدة للاحتلال التي بات العالم يراها بوضوح

متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على غزة يغلقون الأنفاق والجسور في نيويورك

09 يناير 2024 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على غزة يغلقون الأنفاق والجسور في نيويورك

أغلق متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة، الاثنين، عددا من الجسور والأنفاق في مدينة نيويورك الأميركية، وعرقلوا حركة السير، وسط هتافات تدعو لوقف فوري لـلمساعدات الأميركية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وجلس عدد من المتظاهرين وسط الطرقات، وعرقلوا حركة سير المركبات فوق جسور "بروكلين ومانهاتن وويليامز"، وكذلك عند نفق "هولاند" الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرسي عبر نهر "هدسون".

وألقت شرطة نيويورك القبض على عدد كبير من المشاركين في التظاهرات.

كما قاطع محتجون دعوا إلى وقف الحرب على غزة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال خطاب انتخابي له في كنيسة بمدينة "تشارلستون" بولاية كارولاينا الجنوبية.

ورد بايدن على المحتجين قائلا: "أعمل على دفع إسرائيل للتقلص من انتشارها العسكري في قطاع غزة، والخروج على نحو ملحوظ من القطاع".

وهتف المحتجون في أثناء إلقاء بايدن لكلمته: "وقف إطلاق النار فورا في غزة"، ليرد بايدن: "أفهم انفعالهم".

المصدر / وكالات
#غزة #متظاهروا العودة #متظاهرين ضد الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة