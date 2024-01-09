متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على غزة يغلقون الأنفاق والجسور في نيويورك

أغلق متظاهرون مطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة، الاثنين، عددا من الجسور والأنفاق في مدينة نيويورك الأميركية، وعرقلوا حركة السير، وسط هتافات تدعو لوقف فوري لـلمساعدات الأميركية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وجلس عدد من المتظاهرين وسط الطرقات، وعرقلوا حركة سير المركبات فوق جسور "بروكلين ومانهاتن وويليامز"، وكذلك عند نفق "هولاند" الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرسي عبر نهر "هدسون".

وألقت شرطة نيويورك القبض على عدد كبير من المشاركين في التظاهرات.

كما قاطع محتجون دعوا إلى وقف الحرب على غزة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال خطاب انتخابي له في كنيسة بمدينة "تشارلستون" بولاية كارولاينا الجنوبية.

ورد بايدن على المحتجين قائلا: "أعمل على دفع إسرائيل للتقلص من انتشارها العسكري في قطاع غزة، والخروج على نحو ملحوظ من القطاع".

وهتف المحتجون في أثناء إلقاء بايدن لكلمته: "وقف إطلاق النار فورا في غزة"، ليرد بايدن: "أفهم انفعالهم".

المصدر / وكالات