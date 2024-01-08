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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

08 يناير 2024 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #السفير الإماراتي لدى الاحتلال #الذكرى الـ53 لحرق المسجد الأقصى

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