حماس": خطف الأطفال من الجرائم المستجدة للاحتلال التي بات العالم يراها بوضوح

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، على أن "خطف الأطفال الفلسطينيين في غزة من الجرائم المستجدة للاحتلال التي بات العالم يراها بوضوح".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، من العاصمة اللبنانية بيروت، أن "عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 22 ألفا و920 فلسطينيا، و321 شهيدا في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

ونوّه إلى أن "4% من سكان غزة هم بين شهيد وجريح ومفقود، وأكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مشردون من بيوتهم، وأن الاحتلال الإسرائيلي النازي دمر 70% من المنشآت المدنية في غزة لتهجير أهلنا".

وأشار إلى أن "العدو دمر أكثر 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقعاً مسجلاً في قطاع غزة، ويحرق البيوت بما فيها من بيوت مدنيين أبرياء وآخر الأمثلة كان مجزرة عائلة أبو علبة صباح الأحد".

وشدّد على أن "المقاومة لا تزال متشبثة بأرضها وتواصل مقارعة الاحتلال ولا تزال الصواريخ تنطلق كل يوم، وسنثأر من العدو وثأرنا الكبير عودة تحرير القدس وإزالة هذا العدو وعودة شعبنا إلى مدنه وقراه، وسيلقى العدو رداً منا يتعظ منه بأن الاغتيال لن يؤدي إلى إضعاف المقاومة، وأن عملية الاغتيال الجبانة لعدد من قادة حماس في بيروت لن تكسرنا".

وأشار إلى أن "نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب فقط للنجاة بنفسه، وكل ما يتردد عن وجود إدارة مدنية تابعة للاحتلال لإدارة غزة لن يُكتب لها النجاح، ومن سيغادر أرض فلسطين وسيعود من حيث أتى هم المستوطنون المحتلون وأرضنا لن تكون إلا فلسطينية للشعب الفلسطيني".

وثمن موقف دولة جنوب أفريقيا ولا سيما الدعوى في "محكمة العدل الدولية" ضد كيان الاحتلال، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي إلى "دعم وتأييد موقف جنوب أفريقيا، والبناء عليه، لمزيد من رفع دعاوى في المحاكم الدولية، تقاضي هذا الكيان الفاشي على جرائمه بحق شعبنا".

وجدد التأكيد على أن "استمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان، واستمرارها في التعاطي مع المنطقة من المنظور الصهيوني لن يدفع إلى الأمن والاستقرار، وأن أمن المنطقة واستقرارها يبدأ بوقف العدوان الصهيوني على أرضنا والاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين