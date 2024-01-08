مناشدات إلى مصر بالموافقة على تحويل 6 آلاف جريح غزي إلى الخارج

ناشد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأحد، السلطات المصرية، بالموافقة على تحويل 6 آلاف جريح من غزة إلى الخارج.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي، إنه "يدعو مصدر إلى فتح معبر رفح وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري وعاجل، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع".

وأكد أن "عدد الإصابات بين الفلسطينيين بلغ أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة -إنقاذ حياة-، ونحو 5 آلاف إصابة خطيرة".

وأوضح المكتب الإعلامي، أن "المستشفيات في قطاع غزة غير قادرة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى".

وبحسب المكتب الإعلامي، فإنه "يُسمح يوميا بتحويل 10-20 جريحا إلى خارج غزة فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات يوميا".

كما ناشد المكتب الإعلامي مصر، "بتحسين آلية الموافقة على تسفير وتحويل الجرحى، لتصبح بالمئات والآلاف بدلا من الموافقة على العشرات فقط".

وجدد مطالبته "للمجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد أهالي قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين