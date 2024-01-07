العاهل الأردني يلتقي بلينكن ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب على غزة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على قطاع غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني جدد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وأعاد الملك التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وشدد الملك عبد الله الثاني على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وبين أن ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

كما تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

على صعيد متصل، استقبل الملك عبدالله الثاني اليوم السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي العضوين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وحسب بيان للديوان الملكي تناول اللقاء، الذي جرى بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الخطيرة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين