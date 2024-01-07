الاحتلال يغتال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في غارة جنوب قطاع غزة  

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد صحفيين فلسطينيين اثنين أحدهما نجل مراسل قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية اليوم الأحد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا استشهدا في قصف إسرائيلي لسيارة كانا يستقلونها خلال تغطيتهما الصحفية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وأحد الشهد هو النجل الأكبر لمراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح الذي كان قتلت زوجته وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والتى تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

وذكر أن عدد الصحفيين القتلى ارتفع إلى 109 في قطاع غزة، داعيا الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ضد الصحفيين.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن استهداف الصحفيين الدحدوح وثريا "جريمة حرب صهيونية متعمدة، تستهدف إرهاب وثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمهم".

وشددت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الأحد، على أن "الاستهداف المتعمد من الاحتلال الصهيوني المجرم للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة محاولة صهيونية للتغطية على جرائم بشعة ضد الإنسانية في القطاع".

وأردفت حماس: "أمام جرائم الاحتلال النكراء بحق الصحفيين، والمجازر البشعة بحق المدنيين والأطفال والنساء، فإننا نطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا لمحاكمة هذا الكيان المارق".

وتقدمت الحركة بأحر التعازي والمواساة إلى الصحفي وائل الدحدوح وعائلته، ولعائلة الصحفي مصطفى ثريا في مصابهم الجلل، ولكافة عوائل الصحفيين الشهداء، وعوائل شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط.

المصدر / فلسطين أون لاين