استشهاد 8 فلسطينيين ومقتل مجندة إسرائيلية بتفجير آلية عسكرية في جنين

استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم الأحد، بينهم سبعة جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية، فيما قتلت مجندة إسرائيلية متأثرة بجروحها في تفجير آلية عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، استشهاد ستة شبان في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمواطنين في جنين.

ولاحقا أعلنت الوزارة عن استشهاد شاب سابع متأثرا بجروحه جراء إصابته في نفس الحادثة بجنين.

فيما قال مسئول في مستشفى جنين الحكومي إن الشهداء نقلوا أشلاء متقطعة وممزقة بفعل الاستهداف الإسرائيلي، مضيفا أن شابا أصيب بجروح خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن طائرة استطلاع اسرائيلية قصفت مجموعة من الشبان على الطريق الرئيس في القرية بينهم أربعة أشقاء، واثنان آخران من نفس العائلة.

وبحسب المصادر فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين وشنت حملة مداهمات واسعة، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين.

وأفادت المصادر بأن انفجارات وأصوات إطلاق نار كثيفة سمعت في سماء المدينة والمخيم.

ونشر نشطاء فلسطينيون مقاطع مصورة أظهرت عدة انفجارات بآلية عسكرية إسرائيلية ما أدى لتدميرها، في حي الجابريات المطل على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان عن مقتل مجندة كانت بالمركبة التي تعرضت لعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم جنين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أربعة جنود في جنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في جنين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الكمين في جنين "كان مزدوجا، والقوة الإسرائيلية تعرضت لتفجير عبوة وعندما استدارت للانسحاب انفجرت بها عبوة أخرى".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة شاب يبلغ (28 عاماً) متأثراً بإصابته بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عبوين قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى سلفيت الحكومي محمد الرمحي بأن الشاب وصل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة في البطن، بعد أن أخرت القوات الإسرائيلية نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاد لاحقا.

المصدر / فلسطين أون لاين