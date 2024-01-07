استشهاد 101 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

استشهد 101 فلسطينيا على الأقل اليوم الأحد في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وذكرت المصادر لموقع " " أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس نقل إليه 50 شهيدًا منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على المدينة تضمنت قصف منازل سكنية.

وأوضحت المصادر أن 25 شهيدًا قضوا في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس يعود لعائلة بريص، واستشهد 10 آخرون في قصف شاليه لعائلة أبو نجا جنوب المدينة، فيما قضى 15 في غارات متفرقة.

وفي رفح، أفادت المصادر باستشهاد 11 شخصا على الأقل جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في منطقة موراج شمال رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن بين القتلى عددا من المارة.

المصدر / فلسطين أون لاين