مظاهرات في عدة دول تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة مالمو السويدية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا، و 58 ألفا و 166 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها مئة و 22 شهيدا و مئتين و 56 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

المصدر / فلسطين أون لاين