آلاف الإسرائيليين يطالبون بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مدينتي تل أبيب وحيفا، للمطالبة بحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا مساء اليوم (السبت) في ساحة هابيما في تل أبيب، مطالبين بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تظاهرة أخرى نظمت في حيفا (شمال)، شارك فيها مئات الإسرائيليين ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وتُظهر استطلاعات رأي، أجرتها وسائل إعلام عبرية خلال الأيام القليلة الماضية، أنه في حال أجريت انتخابات مبكرة حاليًا، فإن نتنياهو، لن يستطيع تشكيل حكومة، بينما يعتبر الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، الأوفر حظا، وفق الاستطلاعات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر / وكالات