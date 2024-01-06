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الخارجية الأردنية: سنبحث مع بلينكن في عمّان الكارثة الإنسانية في غزة

06 يناير 2024 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
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الخارجية الأردنية: سنبحث مع بلينكن في عمّان الكارثة الإنسانية في غزة

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، غدا الأحد، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي يصل الأردن في سياق جولة إقليمية

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة في بيان صحفي، اليوم السبت، إنّ الصفدي سيبحث مع نظيره بلينكن "الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين وإزالة العقبات جميعها التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بدرجة كافية ومستدام إلى جميع مناطق غزة".

وأضاف الناطق الرسمي أن الوزير الصفدي "سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم، أو إلى خارجها وإدانته جريمة حرب وتصعيداً خطير للصراع، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأشار إلى أن الصفدي "سيجري محادثات مكثفة مع بلينكن أيضاً حول وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة في الشرق الأوسط، يوم 4 كانون ثاني/يناير الجاري، تبدأ من تركيا، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته، وتختتم في مصر.

وتشمل جولة بلينكن، تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الخارجية العمانية #أمن الدولة الأردنية

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