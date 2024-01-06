جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط كبير بمعارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط وإصابة جندي آخر، برصاص المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن ضابطًا قتل خلال المعارك في شمال غزة، وأصيب جندي آخر بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى أن الضابط القتيل اليوم، هو نائب قائد لواء التدريب في "لواء الناحال"، وقتل خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في مدينة غزة اليوم.

وكشفت القناة 12 العبرية، النقاب عن أن الضابط القتيل شمال قطاع غزة هو روي مردخاي (31 عامًا)، وهو قائد مجموعة في "الناحال"، ويكون صهر منسق أعمال حكومة الاحتلال السابق بالضفة يوآف مردخاي.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها أطبقوا على9 جنود إسرائيليين شرق خانيونس وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة داخل مبنى وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب لها السبت، "تمكن مجاهدو القسام من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين".

وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

ووفق المعطيات والأرقام التي يكشف عنها جيش الاحتلال، فإن عدد الجنود والضباط المعلن عن مقتلهم رسميًا، والذين قتلوا منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية قد ارتفع إلى 181 ضابطًا وجنديًا، فيما بلغ عددهم منذ السابع من أكتوبر 508 قتلى.

و"لواء الناحال"؛ هو أحد ألوية ما تسمى بـ "النخبة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو كتيبة "مشاة" في الجيش، تأسس في صيف العام 1948 ككتيبة شباب تعمل من أجل تحضير المجندين للانخراط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين