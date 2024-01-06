حماس تدعو الإدارة الأمريكية لـ "الاعتراف بالخطأ" ووقف العدوان

قال القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إن الحركة منفتحة على كل المبادرات ونسعى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. مؤكدًا: "لا يمكن أن نذهب إلى أي اتفاق قبل وقف العدوان على شعبنا".

وأشار "أبو زهري" في تصريحات صحفية متلفزة عبر "الجزيرة مباشر" مساء أمس الجمعة، إلى أن "الاحتلال غرق في وحل غزة ولن يتمكن من إخراج أسراه أحياء قبل وقف العدوان ودفع الثمن".

ودعا، الإدارة الأمريكية لـ "الاعتراف بالخطأ"، وإعادة تقييم موقفها الذي تسبب في ارتكاب جرائم كبيرة بقطاع غزة. مستطردًا: "الإدارة الأمريكية شريك في العدوان على غزة وعليها العمل على وقف إطلاق النار".

واعتبر أن "إصرار الإدارة الأمريكية على موقفها سيدفع كل الأمة للنظر إلى الولايات المتحدة كعدو وليس إسرائيل فقط". مضيفًا: "الاحتلال قتل 30 ألف شخص من أهلنا في غزة بدعم أمريكي وغربي".

وأكمل: "مخطط تهجير أهالي غزة قائم، والاحتلال يسعى لتنفيذه".

وجدد التأكيد على أن حركة حماس "أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها، لأنها جزء أساسي من الشعب الفلسطيني والأمة، وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك أن حماس حركة تحرر وطني لن تتنازل عن حقوق شعبها".

المصدر / فلسطين أون لاين