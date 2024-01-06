استشهاد الزميل الصحفي أكرم الشافعي متأثرًا بجراحه بغزة

استشهد، أمس الجمعة، الزميل الصحفي أكرم الشافعي (٥٣ عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الزميل الشافعي أصيب أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولته العودة لتفقد منزله الذي تعرّض للقصف في منطقة شمال غربي مدينة غزة.

ومكث الشافعي أكثر من شهرين في المستشفى يعاني من إصابة خطيرة في المنطقة البطن، أدت لتلف في العديد من وظائف الجسم، إلى أن استشهد نتيجة تدهورٍ حاد في حالته الصحية.

والزميل الشهيد أكرم الشافعي يعمل محررًا صحفيًا في وكالة "صفا" منذ عام 2019، وتنقل خلال حياته العملية التي زادت عن 25 عامًا بين عديد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الورقية والإلكترونية.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 107 صحفيين شهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشافعي.

المصدر / فلسطين أون لاين