هنية يدعو بلينكن للتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى "التركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة"، خلال جولته في الشرق الأوسط.

وقال هنية، في مقطع فيديو نشرته "حماس"، تعليقا على زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط، إنه "يأمل أن يكون بلينكن استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال وتصديق أكاذيبه، مما تسبب بجرائم حرب غير مسبوقة ضد أهالي قطاع غزة".

وأضاف: "نأمل أن يكون تركيز بلينكن هذه المرة على إنهاء العدوان، على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية".

وطالب هنية، المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الذين من المنتظر أن يلتقوا بلينكن، "بتأكيد أن مستقبل المنطقة واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن تجاوزها".

وختم هنية حديثه قائلا: "الشعب والمقاومة لن يقبلوا أن يبقى الاحتلال جاثما على صدورنا، والدماء التي سالت في غزة والدمار الرهيب، لا يمكن أن يحقق أمنا ولا استقرارا، طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت أن بلينكن بدأ جولة في الشرق الأوسط أمس الجمعة، لبحث التطورات في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين