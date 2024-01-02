هنيّة: لن يُطلق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم إطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إلا "بالشروط" التي تحددها الحركة.

وقال هنية في خطاب متلفز: "لن يتم إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة".

وأضاف: "قدمنا للأخوة في مصر وقطر، موقفنا الذي يرتكز على الوقف الشامل للعدوان"، مشيرا إلى أنه "لن يُطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة، فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين".

وذكر أن الحركة تلقّت "العديد من المبادرات بشأن الوضع الداخلي، ونحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية للضفة والقطاع".

وشدّد على أن "أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب".

وقال هنيّة إن "قادة مقاومتنا بخير ويمارسون مهامهم بكل اقتدار".

وأكّد "العمل على أساس برنامج المقاومة، والثوابت، وفي مقدمتها إقامة الدولة، وعاصمتها القدس، وحق العودة".

وقال إن "الحرب وضعت شعبنا وقضيتنا في مرحلة جديدة يدرك فيها العالم، أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بحصول شعبنا على حريته وحقوقه".

وأضاف أن "الاحتلال بدأ الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي سيسقط فيها العدو مرة أخرى أمام بسالة مقاومينا".

وأكّد هنية أن "المقاومة تواصل إسقاط أهداف العدو واحدا بعد الآخر، رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع جنوده الأسرى".

وذكر أن "العدو استباح كل شيء في عدوانه على قطاع غزة بمنتهى الهمجية والوحشية".

وقال هنية إن "رجال المقاومة جعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة، وأصبحوا أمام العالم أساطير بالصمود والمقاومة".

وأضاف: "لن تمر مؤامرة التهجير ولا عودة عن المطالبة بتحرير الأسرى كافة".

وشكر "دولة جنوب إفريقيا على جهودها للدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية"، مضيفا: "نتطلع كشعب يعاني من احتلال عنصري، أن يصدر قرار من العدل الدولية يحقق العدل لشعبنا ويوقف جرائم الحرب التي تجري في غزة الأبية".

وذكر أن "العالم يدرك أن الاحتلال يمثل كل الشرور، وآن الآوان للحكومات أن تتخلى عن صمتها وانحيازها للاحتلال".

ولفت إلى أن "الحرب أكدت أن شعبنا ليس وحيدا وإنما معه أمتنا العربية والإسلامية وشعوب شرقا وغربا.. معركة غزة تدار على مستوى العالم".

وتابع هنية: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة الفلسطينيين ونحمل الولايات المتحدة المسؤولية كذلك في دعم العدوان".

وقال: "نعمل على مدار الساعة مع الجميع من أجل أن يحصل شعبنا على احتياجاته وينعم بالحرية".

المصدر / فلسطين أون لاين