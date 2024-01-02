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معطيات إسرائيلية: إصابة 31 جنديا وضابطا في آخر 24 ساعة

02 يناير 2024 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
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معطيات إسرائيلية: إصابة 31 جنديا وضابطا في آخر 24 ساعة

أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 31 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 18 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وطبقا لمعطيات الجيش المنشورة على حسابه الإلكتروني، ارتفع إجمالي عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2265.

ووفق المعطيات، بلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الاثنين 2234، ما يعني أن 31 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا منذ أمس.

وتفيد معطيات الجيش بأن من بين الجرحى الـ31، هناك 18 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة (بدأت في 27 أكتوبر الماضي)، دون تحديد مواقع إصابة الجنود والضباط الآخرين.

كما تفيد عن ارتفاع إجمالي عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 983 من 965 أمس الاثنين.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى، فارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 507، بينهم 173 قتلوا بالمعارك البرية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشر أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء "22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر / وكالات
#غزة #معاد للسامية #كيان معادي

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