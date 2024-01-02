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استطلاع رأي: 15‎% من الإسرائيليين يؤيدون نتنياهو رئيسا للحكومة بعد الحرب

02 يناير 2024 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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استطلاع رأي: 15‎% من الإسرائيليين يؤيدون نتنياهو رئيسا للحكومة بعد الحرب

اظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة /معاريف/ العبرية، أن 15 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة بعد الحرب، فيما فضل الربع الاخر من المستطلعة ارائهم ان بيني غانتس رئيسا للوزراء بحسب استطلاع أجراه "معهد الديمقراطية" الإسرائيلي.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المعهد ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 51 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على "حزب الله" في لبنان، مقابل معارضة ثلث المستطلعين هذه الخطوة.

وتأتي نتائج الاستطلاع في ظل استمرار تبادل القصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله، ومواصلة سكان المستوطنات والمناطق القريبة من الحدود اللبنانية الضغط على الحكومة من أجل اتخاذ القرار بشأن الحرب، لكي يتمكّنوا من العودة إلى منازلهم التي تركوها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويبلغ عدد الإسرائيليين الذين أخلوا تلك المناطق نحو 100 ألف مستوطن، فيما أشارت تقارير إسرائيلية في الآونة الأخيرة إلى دمار كبير لحق بالمستوطنات الحدودية مع لبنان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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