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استشهاد 4156 طالبا واستهداف381 مدرسة بعدوان الاحتلال

02 يناير 2024 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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استشهاد 4156 طالبا واستهداف381 مدرسة بعدوان الاحتلال

قالت وزارة التربية والتعليم، إن 4156 طالبا فلسطينيا استُشهدوا و7818 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا 7536 جريحا، في حين استُشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 طالبا

وأشارت إلى أن 221 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

وأكدت أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وبينت أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #تسجيل طلاب الصف الأول #سلوك الاحتلال

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