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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 21 ألفا و822 شهيدا

31 ديسمبر 2023 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 21 ألفا و822 شهيدا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت اثنتي عشرة مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها مئة وخمسين شهيدا ومئتين وستة وثمانين اصابة، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع الى واحد وعشرين ألفا و822 شهيدا وستة وخمسين ألف جريح و451 منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي هذه الأثناء، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن 48 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة.

كما أشارت المصادر إلى أن 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على جامعة الأقصى في غزة.

وفي السياق، انتشلت طواقم الإسعاف انتشلت اليوم جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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