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النخالة: لا صفقات تبادل أسرى دون وقف العدوان والانسحاب من غزة

31 ديسمبر 2023 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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النخالة: لا صفقات تبادل أسرى دون وقف العدوان والانسحاب من غزة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إنّه "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف النخالة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنّه "لا صفقات تبادل للأسرى بلا انسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة"، مؤكداً أنّه "لا قيمة لأي حديث آخر في حال لم تتم هذه الشروط".

وجاءت تصريحات النخالة، رداً على ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنّ "صفقة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة، سوف تُنفَّذ".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من غزة #قيادات الجهاد

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