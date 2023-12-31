استشهاد وزير الأوقاف الأسبق الشيخ يوسف سلامة بقصف إسرائيلي لغزة

‏استشهد وزير الأوقاف الفلسطيني وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الأحد، باستشهاد سلامة بعد قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

ولليوم السادس والثمانين على التوالي، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 21 ألفا و672 شهيدا، وإصابة 56 ألفا و165 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / فلسطين أون لاين