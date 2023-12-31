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جيش الاحتلال: لا يمكن خفض إطلاق الصواريخ من غزة إلى الصفر

31 ديسمبر 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال: لا يمكن خفض إطلاق الصواريخ من غزة إلى الصفر

قدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لن تنجح في خفض إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل إلى الصفر.

ذلك ما نقلته إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين، مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل، على الرغم من الحرب المدمرة التي يشنها الجيش على القطاع منذ 85 يوما.

وقال المسؤولون العسكريون، لإذاعة جيش الاحتلال، إن "تعميق القتال يساهم بالتأكيد في الحد من القدرات الصاروخية في غزة".

واستدركوا: "لكن حتى لو انتهت الحرب بنجاح (إسرائيل) في تحقيق أهدافها، فإن التقديرات تفيد بأنه سيكون من الممكن الاستمرار في تنفيذ عملية إطلاق الصواريخ من القطاع".

وبحسب المصادر، فإن "قدرة الجيش على إصابة راجمات الصواريخ بعيدة المدى جيدة، ولكن من الصعب تقليل النيران قصيرة المدى على غلاف غزة إلى الصفر".

وقال ضابط إسرائيلي كبير للإذاعة: "حتى بعد عامين، من الممكن أن يسمع سكان غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي (جراء إطلاق صواريخ من غزة)".

المصدر / وكالات
#غزة #الصواريخ الباليستية #جنرالات الاحتلال والحياة السياسية

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