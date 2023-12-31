طبيب بريطاني: أطباء غزة منهكون ويواجهون حالات "معقدة"

قال الطبيب البريطاني من أصول فلسطينية باسل بدير إن الطواقم الطبية في قطاع غزة "منهكة" وتتعامل مع أعداد كبيرة من المرضى والإصابات من أصحاب الحالات "الصعبة والمعقدة".

جاء ذلك في حديثه لوكالة "الأناضول"، خلال تواجده في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، والتي وصلها في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، برفقة من 4 أطباء من فريق IDEALS التابع لمنظمة المساعدة الإسلامية (خيرية) في بريطانيا.

وأضاف جراح العظام المتخصص: "الطواقم الطبية في المستشفى جدا منهكة، وقسم الطوارئ دائما يستقبل مرضى بحالات صعبة ومعقدة".

وأوضح أن دور الفريق الطبي البريطاني يقوم على "محاولة التخفيف عن زملائهم العاملين في المجال الطبي بغزة، ولو بشكل بسيط"، وفق قوله.

ووصف الأطباء في قطاع غزة بـ"الأبطال الحقيقيين"، مستكملا: " نساعد الفريق المحلي في الإصابات التي تصل المستشفى بشكل يومي (...) خاصة إعادة تثبيت الكسور".

ومن جانب آخر، قال الطبيب الجراح إن المرضى الذين تم ترحيلهم من مناطق شمال قطاع غزة إلى الجنوب، يعانون من مضاعفات صحية "صعبة" جراء عدم استكمال علاجهم هناك.

وأضاف: "الكثير من المرضى الذين خضعوا للعلاج الجزئي شمال غزة قبل إغلاق المستشفيات هناك، وتم ترحيلهم إلى الجنوب وأصيبوا بمضاعفات صحية صعبة بسبب عدم استكمال العلاج".

المصدر / الأناضول