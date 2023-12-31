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جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط وجندي في قطاع غزة

31 ديسمبر 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط وجندي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، مقتل إثنين من جنوده برصاص المقاومة الفلسطينية خلال التوغل البري في محاور قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إن ضابطًا وجنديًا قتلا في معارك شمال ووسط قطاع غزة.

وبيّن أن القتلى هما: اللواء (احتياط) إليراز غاباي؛ وهو مقاتل في الكتيبة 7810 "لواء يفتاح 11"، وقتل في معارك وسط قطاع غزة، والرائد (احتياط) ليآف سعدة؛ مقاتل في كتيبة الهندسة 7107، قتل في معارك شمال القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط المعلن عنهم رسميًا، والذين قتلوا منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية إلى 178 ضابطًا وجنديًا، فيما بلغ عددهم منذ السابع من أكتوبر 502 قتيل.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #قطاعات اقتصادية #جنرالات الاحتلال والحياة السياسية

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