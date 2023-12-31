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إصابات واعتقالات في مدينة نابلس وبلدة بيتا

31 ديسمبر 2023 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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إصابات واعتقالات في مدينة نابلس وبلدة بيتا

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الأحد، بشظايا "رصاص حي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم عسكر القديم للاجئين، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية في نابلس، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" دهمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم، قبل أن تتبعها آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات "عنيفة" تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة "محلية الصنع".

وأضافت تلك المصادر، أن الاحتلال نشر قناصته على أسطح المنازل في "عسكر القديم"، حيث اندلعت مواجهات في المكان. منوهًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الرازق الشيخ.

من جانبها، قالت مصادر طبية في جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن المواجهات أدت لإصابة ثلاثة شبان بشظايا الرصاص الحي، أحدهم بالرأس، وآخر في الفخذ، وثالث في اليد.

ودهمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي "شارع 10" في مدينة نابلس واعتقلت الشاب إيهاب الفولة عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته. بالإضافة لاعتقال المواطن عبد الرزاق عبد داوود، ونجله "طيب" من منزلهما في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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