فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بايدن يقر صفقة أسلحة لدولة الاحتلال متخطيا الكونغرس للمرة الثانية

مجلة أميركية: قذيفة "الياسين 105" تعرض دبابات "ميركافا" للدمار

كندا تنفي دعم "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين

الصحة العالمية: قلقون للغاية من تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة

استشهاد الصحفي جبر أبو هدروس بغزة

فرنسا تمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين

جنوب إفريقيا تتهم (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة

ضابط إسرائيلي أرسل تحية من غزة لقاتل عائلة دوابشة فقتلته المقاومة في بيت لاهيا

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قواعد أميركية بالحسكة وأربيل

القسام تفجّر حقل ألغام بقوة مشاة إسرائيلية بمخيم البريج

بايدن يقر صفقة أسلحة لدولة الاحتلال متخطيا الكونغرس للمرة الثانية

30 ديسمبر 2023 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...
بايدن يقر صفقة أسلحة لدولة الاحتلال متخطيا الكونغرس للمرة الثانية

تخطّى الرئيس الأميركي جو بايدن، للمرة الثانية على التوالي، الكونغرس في قرار الموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لدولة الاحتلال، التي تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الخامس والثمانين على التوالي.

وأعلنت الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، في بيان لها، أن "الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قراراً طارئاً ثانياً ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار لـ(إسرائيل)".

وأضافت: "نظراً للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ بلينكن الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع".

وذكرت الوزارة في بيانها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".

ويعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.

وتعتبر هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، وتأتي عندما ترى الإدارة الأميركية حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.

وكان بلينكن قد اتخذ قراراً مماثلاً، في 9 ديسمبر/ كانون الأول، بالموافقة على بيع ما يقارب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.

وجاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريباً لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى، متوقفاً في الكونغرس.

وأشار بعض النواب الديمقراطيين إلى "جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لدولة الاحتلال مشروطة بخطوات ملموسة لتقليل عدد الضحايا المدنيين في حرب غزة".

المصدر / وكالات
#غزة #الرئيس الأميركي المنتخب #أسلحة أمريكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة