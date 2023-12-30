مجلة أميركية: قذيفة "الياسين 105" تعرض دبابات "ميركافا" للدمار

قالت مجلة /ناشيونال إنترست/ الأميركية، إن "الحرب في غزة مثال على تهديد الأسلحة -زهيدة الثمن- لقوة الجيوش العظمى في الحروب الحديثة".

وأضافت المجلة، أنه "في بداية العدوان على غزة، بدأت (حماس) إطلاق أعداد كبيرة من صواريخ كتائب القسام على (إسرائيل)، وهذه الصواريخ -رخيصة الثمن-، حيث يتم تصنيع وقود الصواريخ من بعض المواد الرخيصة".

وأردفت: "يبدو أن تكلفة إنتاج كل صاروخ تبلغ نحو 300-800 دولار"، بحسب زعمها، "لكن نظام (القبة الحديدية) تبلغ تكلفة البطارية الواحدة منه 100 مليون دولار، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من صواريخ (تامير) الاعتراضية التي تطلقها إسرائيل حوالي 50 ألف دولار".

وأشارت المجلة إلى أن، "دبابات ميركافا الإسرائيلية الأغلى -والأكثر تطورا في العالم-، معرضة للدمار والخطر أمام نظام (آر بي جي) محلي الصنع الذي تنتجه حركة (حماس)، وهو قاذف (الياسين 105)، الذي تبلغ تكلفة تصنيعه نحو 200 دولار"، بحسب المجلة.

وأوضحت المجلة، أن "تكلفة تصنيع ميركافا الواحدة تبلغ 7 ملايين دولار، أي أن (حماس) يمكنها إنتاج 35 ألف قاذف ياسين مقابل كل دبابة ينتجها الإسرائيليون".

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق، أن "المقاومة تمكنت من تدمير 825 آلية للاحتلال منذ بدء العدوان على غزة".

المصدر / وكالات