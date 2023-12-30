استشهاد الصحفي جبر أبو هدروس بغزة

استشهد، صحفي جديد بقصف استهدف منزل عائلته في قطاع غزة من قبل طيران الاحتلال الحربي "الإسرائيلي" في جريمة واستهداف جديد بحق الإعلامي الفلسطيني.

وقال مصادر فلسطينية، إن الزميل الصحفي جبر أبو هدروس؛ وهو مراسل قناة القدس اليوم، قد استشهد رفقة عدد من أفراد أسرته بقصف استهدف منزله في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

ووفق المعطيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن عدد الصحفيين الذين ارتقوا شهداء إثر قصف وعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار 85 يومًا في القطاع قد ارتفع إلى 106 صحفيين

وأفاد "الإعلامي الحكومي"، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 106 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس.

وأردف في تصريح مقتضب: "قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة هدروس المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين