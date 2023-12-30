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فرنسا تمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين

30 ديسمبر 2023 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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فرنسا تمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين

منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس غدًا الأحد.

ووصف نائب حزب الجمهوريين، أريك سيوتي، عبر حسابه بمنصة "إكس"، المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في الشانزليزيه للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة بأنها "داعمة لحماس".

وادعى سيوتي أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، وطالب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بمنعها.

من جانبه، علق مدير الأمن في باريس، لوران نونيز، عبر حسابه في "إكس"، على منشور سيوتي وأكد أنه حظر كافة المظاهرات في شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر.

وشدد نونيز على أن قوات الأمن ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة.

المصدر / الأناضول
#غزة #مركز فرنسي #مظاهرة مستوطنين

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