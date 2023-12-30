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جنوب إفريقيا تتهم (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة

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جنوب إفريقيا تتهم (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة

30 ديسمبر 2023 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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جنوب إفريقيا تتهم (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة

قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد (إسرائيل) لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة؛ على ما أعلنت المحكمة اليوم الجمعة.

وقالت جنوب إفريقيا إن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتينة الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيانها.

وأشارت إلى أنه "بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها - حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل (إسرائيل) في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وذكرت جنوب إفريقيا أن (إسرائيل) "خصوصًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة (...) وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، وفق المحكمة.

يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.

ومن جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على اتهامات جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، بالقول إن "ادعاء جنوب إفريقيا يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ورخيصا للمحكمة".

 

المصدر / الأناضول
#غزة #جنود عراقيين #محكمة فيدرالية

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