القسام تفجّر حقل ألغام بقوة مشاة إسرائيلية بمخيم البريج

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام، معركة التصدي والدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف آليات وجنود الاحتلال في محاول التوغل والتقدم المختلفة بالقطاع.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أن مجاهديها تمكنّوا من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسّام، وقوع القوة المستهدفة في الكمين بين قتيل وجريح.

وأسقطت كتائب القسام طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين