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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 21 ألفا و507

29 ديسمبر 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 21 ألفا و507

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 21 ألفا و507 شهداء، و55 ألفا و915 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم الـ84، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21507 شهداء، و55915 إصابة".

وأضافت أن 187 استشهدوا وأصيب 312 أخرين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بوصول 34 شهيدا منذ صباح اليوم إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مشيرا إلى استشهاد 11 آخرين متأثرين بجراحهم.

كما أُعلن عن سقوط جرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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