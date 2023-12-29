فعاليات تضامنية مع غزة في عدد من المحافظات الأردنية

شهدت العديد من المحافظات الأردنية، اليوم الجمعة، وقفات ومسيرات تضامنية مع الفلسطينيين، مع حلول الجمعة الثانية عشرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن المتظاهرين نظموا وقفة في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، أمام مسجد الملك المؤسس.

كما انطلقت مسيرات ووقفات مماثلة بمحافظات الزرقاء (وسط)، وإربد (شمال) والكرك (جنوب).

واعتلت رؤوس المشاركين أعلام الأردن وفلسطين، وسط هتافات منددة بـ"العدوان الإسرائيلي" الذى خلف عشرات الآلاف من "الشهداء والجرحى" في غزة.

وهتف المشاركون: "على القدس رايحين.. شهداء بالملايين" و"تحية لكتائب القسام" و"الانتقام الانتقام.. يا كتائب القسام"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "المقاومة خيارنا" و"أوقفوا التطبيع" و"ادعموا المقاومة"، والعديد من العبارات التي تدين الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر / الأناضول