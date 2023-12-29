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ملحن إيطالي: عالم الفن بالغرب يصمت إزاء مجازر غزة

29 ديسمبر 2023 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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ملحن إيطالي: عالم الفن بالغرب يصمت إزاء مجازر غزة

قال الملحن الإيطالي جو فاليسي، إن عالم الفن في دول الغرب يلتزم الصمت إزاء "المجازر" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كونه "يخضع لسيطرة إسرائيل".

فاليسي هو أحد الناشطين الذين كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" لكسر الحصار عن غزة عام 2010، أضاف في حديثه للأناضول، أنه كان شاهداً على ممارسات الجنود الإسرائيليين أثناء حادثة "مافي مرمرة".

وأرف: "رأيت بأم عيني حينها كيف قتلت إسرائيل المدنيين".

وانتقد الفنان الإيطالي التزام الفنانين في الدول الغربية الصمت أمام الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مبيناً أن الدافع الأكبر لذلك هو "خشيتهم من خسارة المال".

وتابع: "قطاع الفن والسينما والأفلام بيد الصهاينة، ليس في الغرب وحسب بل في العالم أجمع".

وأشار إلى أن (إسرائيل) تمارس "ضغوطاً ثقافية كبيرة" في الغرب، مبيناً أنها "لا تتحمل مجرد انتقاد ضدها".

فاليسي اتهم (إسرائيل) باستغلال الفن والموسيقى للترويج والدعاية لصالحها، واصفاً ما يجري بهذا الخصوص بـ "الخطة الممنهجة المعتمدة منذ عام 1984".

واستطرد: "عالم الفن في الغرب يلتزم الصمت إزاء مجازر غزة لكونه يخضع للسيطرة الإسرائيلية".

ويرى فاليسي أن (إسرائيل) ومنذ الحرب العالمية الثانية تتمتع بـ "حصانة" في أوروبا.

وفي سياق متصل، انتقد الفنان الإيطالي تقاعس الدول العربية فيما يخص تقديم المساعدة لقطاع غزة، مبيناً أنها "تتجاهل الظلم الممارس على غزة، في حين أن المتوقع منها تقديم المساعدة".

المصدر / الأناضول
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