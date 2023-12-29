وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث المبادرة المصرية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة، لتقديم ملاحظات بشأن المبادرة المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأشار مسؤول الحركة إلى أن وفدا رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس سيتوجه الجمعة إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين بمصر، ولإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.

وكان مصدر مصري مسؤول أكد سابقا أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف.

المصدر / وكالات