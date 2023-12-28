حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال ومرابض للمدفعية

أعلن حزب الله، مساء اليوم الخميس، استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وشهدت الساعات الماضية تصعيدا لافتا على محور جنوبي لبنان مع إعلان إسرائيل أنها شنت اليوم الخميس “ضربات استباقية” على أهداف لحزب الله وبنيته التحتية، في حين واصل الحزب استهداف مواقع إسرائيلية قرب الحدود.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا على بلدات بينها راشيا الفخار والخيام وراميا وعيتا الشعب وحولا ومركبا

وأعلن حزب الله أنه استهدف اليوم مرابض مدفعية للاحتلال في خربة ماعر وموقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيهما إصابات مباشرة.

وبحسب بيانات صادرة عن الحزب، فإنّه استهدف بالأسلحة المناسبة تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين، وقصف ثكنة راميم، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في العمليتين.

وأطلقت 10 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، واستهدف 12 صاروخا أخرى مواقع عسكرية إسرائيلية في تلال كفرشوبا المحتلة.

ودوّت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومسكاف عام ومرغليوت وكفار غلعادي في إصبع الجليل.

وكان حزب الله أعلن أمس أنّه أطلق 80 صاروخا باتجاه مواقع وتجمعات ومستوطنات إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الحزب تنفيذ 6 هجمات من بينها إطلاق 30 صاروخا على كريات شمونة.

وكانت هيئة البث الاسرائيلية قد ذكرت أن حزب الله أطلق دفعة صاروخية باتجاه رأس الناقورة أثناء وجود وزير الخارجية إيلي كوهين وعدد من سفراء الدول الغربية في الجبهة الشمالية.

وفي تطور آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مسيرة قادمة من لبنان وأسقطها في سماء عكا.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن انفجارات دوّت قرب مدينة حيفا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان بعد انطلاق صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا.

وجرى، وفقا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخين في سماء مدينة عكا القديمة عقب إطلاق صفارات الإنذار.

يذكر أن حزب الله استخدم الطائرات المسيّرة لمهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة جنوبي لبنان.

المصدر / وكالات