فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال ومرابض للمدفعية

حماس تدعو المنسقة الأمميّة للتدخل العاجل لإدخال المساعدات لغزة

الهند تقدم 2.5 مليون دولار دعما للأونروا

ميقاتي يحذر: استفزازات (إسرائيل) في جنوب لبنان قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة

إصابة إسرائيليين في عملية طعن جنوب القدس المحتلة

القسام: لا صفقات تبادل قبل وقف "العدوان"

استشهاد 37 فلسطينيًا في غارتين للطيران الإسرائيلي على رفح

"حماس": نطالب "الصليب الأحمر" بتوضيح بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم

"اليونيسف": عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للأطفال في الضفة

الفصائل الخمسة: وقف العدوان قبل تبادل الأسرى

ميقاتي يحذر: استفزازات (إسرائيل) في جنوب لبنان قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة

28 ديسمبر 2023 . الساعة 21:56 بتوقيت القدس
...
ميقاتي يحذر: استفزازات (إسرائيل) في جنوب لبنان قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس من أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

جاء ذلك، بحسب بيان صدر عن مكتب ميقاتي، خلال استقباله وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون حيث استعرضا العلاقات بين البلدين والوضع في جنوب لبنان وغزة.

وجدد ميقاتي خلال الاجتماع، المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.

واعتبر أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل.

ودعا ميقاتي إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.

وكرر التأكيد أن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى التفاوض لحل على اساس الدولتين واعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #جنوب المكسيك #حرب عالمية ثالثة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة