ميقاتي يحذر: استفزازات (إسرائيل) في جنوب لبنان قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس من أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

جاء ذلك، بحسب بيان صدر عن مكتب ميقاتي، خلال استقباله وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون حيث استعرضا العلاقات بين البلدين والوضع في جنوب لبنان وغزة.

وجدد ميقاتي خلال الاجتماع، المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.

واعتبر أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل.

ودعا ميقاتي إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.

وكرر التأكيد أن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار، ثم الانتقال إلى التفاوض لحل على اساس الدولتين واعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.

المصدر / فلسطين أون لاين