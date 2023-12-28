القسام: لا صفقات تبادل قبل وقف "العدوان"

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الخميس، على موقفها بشأن تبادل المحتجزين مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أنه "لا صفقات تبادل" يمكن أن تقبل بها قبل وقف "العدوان" في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة في كلمة مسجلة إنه "لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".

وأضاف أن "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية ولا تبادل إلا بوقف الحرب".

وأعلن أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب "دمروا 825 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على غزة وقتلوا عشرات الجنود في عملياتهم المختلفة".

ونوه إلى أن "من أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان"، مشيرًا إلى أن "العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز".

وقال "وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، وأن معركة (طوفان الأقصى) وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال".

المصدر / فلسطين أون لاين